- USR-PLUS va fi reprezentat luni, la Palatul Cotroceni, la consultarile cu presedintele Klaus Iohannis pentru desemnarea viitorului premier, de Dan Barna, Dacian Ciolos, Dragos Tudorache, Catalin Drula și Cosette Chichirau. Presedintele Iohannis va discuta luni, la Palatul Cotroceni, cu reprezentantii…

- Blocaj la negocierile USR- UDMR – PNL pentru constituirea noului Guvern, din cauza șefiei Camerei Deputaților, dorita de PNL pentru Ludovic Orban și de USR pentru Dan Barna. “NEGOCIERI BLOCATE LA VILA LAC! LuCOVID nu vrea sa renunțe la poziția de șef al Camerei Deputaților, in timp ce USR-PLUS considera…

- PSD a caștigat alegerile parlamentare la distanța de aproape patru puncte de PNL. Biroul Electoral Central a anunțat rezultatele finale ale Alegerilor Parlamentare 2020, inainte de contestații. PMP și ProRomania NU au trecut pragul electoral. Vor fi cinci formațiuni parlamentare care iși vor redistribui…

- Copreședintele USR-PLUS, Dan Barna, a declarat duminica seara, dupa inchiderea urnelor, ca, din estimarile de la aceasta ora, fara USR-PLUS nu se va putea face reforma in Romania. „Este un rezultat istoric. Am reușit sa dublam rezultatul din 2016. Daca am reușit cu 9% sa facem agenda in Parlament in…

- Copresedintele USR PLUS, deputatul Dan Barna, primul pe lista pentru Camera Deputaților la Sibiu, nu poate vota deoarece este in carantina, fiind confirmat pozitiv la COVID-19. Barna nu poate solicita nici urna mobila, deoarece s-a izolat in București, iar domicliul sau este in Sibiu. Dan Barna candideaza…

- Presedintele Tribunalului Timis, judecatoarea Adriana Stoicescu, reactioneaza vehement la adoptarea tacita, recent, in Camera Deputatilor, a propunerii legislative de modificare si completare a Legii 51/1991 privind securitatea nationala a Romanie, care il are printre initiatori si pe ministrul Justitiei…

- Reprezentantii Partidului Ecologist Roman sustin ca este necesara amanarea alegerilor parlamentare pentru data de 14 martie, in condițiile creșterii alarmante a numarului zilnic de infectari. Catalin Ivan, care deschide lista PER la Camera Deputatilor in Iasi a afirmat ca organizarea alegerilor pe…

- Comisia Juridica a Camerei Deputaților a decis ca fostul ministru Nicolae Banicioiu poate fi urmarit penal, la cererea DNA. Deputații juriști au luat aceasta decizie cu 19 voturi pentru și doua impotriva. Urmeaza votul final din Camera Deputaților, care va avea loc saptamana viitoare. Liderul Pro Romania,…