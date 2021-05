Stiri pe aceeasi tema

- Co-presedintele USR PLUS, Dan Barna, a declarat despre primarul municipiului Iasi, Mihai Chirica, ca, desi ”a schimbat geaca rosie cu cea galbena”, referindu-se ca acesta a schimbat formatiunea politica si a trecut de la PSD la PNL, are ”excese pesediste”. Barna a aratat ca la Iasi, consilierii locali…

- La Iasi vor ajunge anul acesta sapte tramvaie noi fabricate in Polonia. Primarul Mihai Chirica se afla de astazi la fabrica producatoare pentru a vedea prototipul zero al viitorului tramvai care va circula in municipiu. Un al doilea contract pentru achizitia de tramvaie noi este incheiat cu o firma…

- Mirela Vaida petrece mult timp in bucatarie, mai ales inainte de sarbatori. Acum, vedeta le-a aratat fanilor care o urmaresc cmu vopește oua de Paște, ce ingrediente folosește. Prezentatoarea de la „Acces Direct” folosește coji de ceapa roșie, de ceapa galbena și sfecla roșie pentru a colora oua. Aceasta…

- Vicepremierul Dan Barna se inscrie in linia discursurilor deja celebre ale lui Nicolae Ceaușescu sau Ion Iliescu, atunci cand face referire la cei care contesta acțiunile guvernului pe care il reprezinta. Intr-o intervenție avuta marți, la pranz, la Digi 24, liderul USR i-a catalogat drept „huligani”…

- Președintele Klaus Iohannis condamna, intr-un mesaj transmis marți, violențele și manifestarile extremiste și xenofobe de la protestele care au avut loc luni. Președintele condamna, de asemenea, „incercarea de a captura politic protestele", pentru a le transforma in „vectori de propagare a urii,…

- Județul Maramureș a ieșit din zona roșie Județul Maramureș a ieșit din zona roșie miercuri, dupa ce a înregistrat 2,98 de cazuri la 1.000 de locuitori, în scadere fața de ieri, când au fost 3,04. Municipiul București și 8 județe se situeaza în zona galbena,…