- Coliția de guvernare s-ar putea destrama daca USR PLUS nu primește ce iși dorește. Anunțul a fost facut de Dan Barna. Liderul USR, vicepremierul Dan Barna, afirma intr-un bilant la 8 luni de guvernare adresat conducerii USR PLUS, ca nu este multumit de progresul guvernarii, invocand inclusiv blocajul…

- „Colegul meu, ministrul Justiției, Stelian Ion a prezentat nu una, ci mai multe cai, numai ca pentru a putea sa facem reforma in Justiție e nevoie ca toate forțele politice care conteaza sa susțina acest demers. In momentul de fața avem un blocaj in coaliție.Vedem ca partenerul UDMR nu dorește acest…

- ”Este vorba de acceptarea faptului ca intr-o coalitie de trei lucrurile merg mai greu decat intr-o coalitie de doua si mai greu decat intr-un guvern monocolor. (...) In momentul in care ai trei saboti cu trei viteze, rezultanta este una medie, asta e realitatea. Vom deconta electoral. Nu cred ca in…

- Liderul deputatilor UDMR, Csoma Botond, sustine, intr-o declaratie acordata luni Agerpres, ca ministrul Justitiei, Stelian Ion, are o atitudine „total inacceptabila" si „aluneca spre stalinism", deoarece „crede ca este in posesia adevarului absolut", iar vicepremierul Dan Barna „a intrat in acest delir,…

- Comisia de munca din Camera Deputaților a decis, marți, ca alocațiile copiilor sa nu se mai majoreze de la 1 iulie. Proiectul de aprobare a OUG123//2020 urmeaza sa intre in plen la Camera Deputaților care este și forul decizional in acest caz. Documentul a fost dezbatut deja in Senat. Ordonanța emisa…

- Co-presedintele USR-PLUS, Dan Barna, a declarat luni, intr-o conferința de presa, ca primarul Sectorului 1, Clotilde Armand, are sustinerea „ferma si neechivoca a USR-PLUS”, in „lupta” pe care aceasta o duce cu firma de salubritate Rompres in problema gunoaielor din sector. „Cetatenii Sectorului 1 nu…