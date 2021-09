Stiri pe aceeasi tema

- Vicepremierul Dan Barna, copresedinte USR PLUS, a afirmat, joi, ca in PNL sunt foarte multe solutii viabile pentru functia de prim-ministru, mentionand ca Ilie Bolojan ar putea avea toata sustinerea formatiunii sale pentru acest post. "Coalitia poate sa propuna - si asta vom face, ne vom duce la coalitie…

- Stelian Ion are sustinerea ferma a organizatiei USR PLUS de la Constanta pentru continuarea reformei din justitie Reprezentantii USR PLUS de la Constanta solicita declansarea de urgenta a negocierilor in Coalitie pentru desemnarea unui nou premier In caz contrar, USR PLUS ia in calcul demisia ministrilor…

- In aceasta seara se pare ca este inceputul sfarșitului actualei coaliții de guvernamant. Dupa ce miniștrii USR PLUS au ieșit din ședința de guvern de astazi, la cateva ore premierul anunța demiterea unui alt ministru din echipa lui Dan Barna. Victima, nimeni altul decat controversatul Stelian Ion. Florin…

- Lucian Bode, ministrul de Interne, va asigura interimatul la Ministerul Justiției, dupa remanierea ministrului Stelian Ion, potrivit Digi24. Premierul Florin Cițu a anunțat miercuri seara ca l-a revocat pe ministrul Justiției, Stelian Ion, care nu a avizat proiectul „Anghel Saligny”. Propunerea de revocare…

- Co-președinții USR PLUS, Dan Barna și Dacian Cioloș, au anunțat, cu o ora inainte de reluarea ședinței de Guvern suspendate de dimineața, ca nu vor participa și convoaca, pentru joi, ședința Coaliției, dupa scandalul legat de programul „Anghel Saligny”. „Am decis sa nu participam in aceasta seara la…

- Fostul ministru Ana Birchall il critica dur pe actualul ocupant al fotoliului de șef la Ministerul Justiției (MJ), useristul Stelian Ion. Pe care il acuza ca iși aroga munca altora. Și ca e ”obsedat” de ”PR personal” in privința desființarii – declarative, subliniaza Birchall- a Secției pentru Investigarea…

- „Este primul an in care Comisia Europeana evalueaza Romania atat in cadrul Mecanismului de Cooperare și Verificare, cat și in cadrul Mecanismului privind Statul de Drept. Avem doua rapoarte de monitorizare, realizate de experți europeni obiectivi, care apreciaza masurile luate pana acum de Ministerul…

- Partidul Acasa Construim Europa (PACE) il propune pe colonelul Mihail Ciubaciuc pentru functia de ministru de Interne in viitorul Guvern. „Colonelul Mihail Ciubaciuc, un ofiter de rang inalt, cu reputatie impecabila, o experienta de peste 30 de ani de activitate in structurile de forta, cunoaste nu…