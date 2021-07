Vicepremierul Dan Barna afirma ca USR-PLUS nu ia in calcul iesirea de la guvernare in cazul in care UDMR se opune desfiintarii Sectiei de Investigare a Infractiunilor in Justitie in formula agreata de Guvern, precizand ca acest lucru s-ar putea intampla doar in cazul in care nu ar mai exista nicio varianta, iar in acest caz sunt multe variante in discutie.

Dan Barna a fost intrebat duminica, in cadrul emisiunii Insider Politic de la Prima TV, cand va fi desfiintata Sectia de Investigare a Infractiunilor din Justitie.

“Este un proiect care se va intampla. Sectia speciala va fi…