- Copresedintele USR PLUS Dan Barna a declarat ca in sedinta coalitiei de vineri seara formatiunea pe care o reprezinta intentioneaza sa incerce "calea eleganta" si va cere demisia de onoare a premierului Florin Citu, mentionand ca, daca acest lucru nu se va intampla, are pregatita motiunea de cenzura…

- Conducerea PSD este divizata pe tema momentului in care sa depuna motiunea de cenzura impotriva Guvernului Citu. O varianta este inainte de Congresele PNL si USR-PLUS, cand spera sa primeasca sprijin de la alesii nemultumiti de actualul Cabinet. Pe de alta parte, un esec al motiunii ar insemna ca Florin…

- Co-presedintii USR PLUS, Dacian Ciolos si Dan Barna, au afirmat, luni seara, ca nu au fost deranjati de declaratiile pe care Ludovic Orban si Florin Citu, aflati in campanie electorala interna, le-au facut in ultima perioada la adresa coalitiei.

- Dupa ședința coaliției de guvernare, premierul Florin Cițu a declarat ca nu a discutat despre remaniere guvernamentala, dar ca va evalua miniștrii dupa fiecare acțiune, decizie, hotarare de guvern, ordonanța, explicație publica. Totodata, la rectificarea bugetara, daca unui minister i se va reduce bugetul,…

- Dan Barna respinge orice posibila remaniere a unor miniștri USR-PLUS, invocand protocolul de colaborare care cere negocieri inainte de o decizie, dar afirma ca schimbarea lui Florin Cițu dupa alegerile din PNL este o decizia a liberalilor la care USR-PLUS se va adapta, potrivit unei declarații oferita…

- Copresedintele USR PLUS, Dan Barna, solicita urgentarea infiintarii Agentiei pentru Investitii in Sanatate. Vicepremierul sustine ca noua structura nu va ingreuna proiectele din sanatate. Pe de alta parte, Ludovic Orban a anuntat ca proiectul va trebui rediscutat in Coalitiei.