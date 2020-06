Arafat: In luna iulie va fi OK pentru vacante, insa destinatia trebuie aleasa cu grija

Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, Raed Arafat, a transmis, joi seara, ca cel mai probabil in luna iulie vom putea merge in vacanta, dar ca trebuie sa alegem cu grija destinatia. "Pentru luna iulie? Eu as zice ca… [citeste mai departe]