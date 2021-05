Stiri pe aceeasi tema

- Vicepremierul Dan Barna a declarat miercuri, intr-o conferința de presa la sediul USR PLUS, ca a primit din presa nota de constatare a DLAF, referitoare la proiectele cu fonduri europene derulate in perioada in care era expert antreprenorial. Barna spune ca DLAF ii reproșeaza ca a completat trei formulare…

- Dan Barna a declarat ca in cazul in care va porni urmarirea penala impotriva sa se va retrage. Acesta a precizat și ca a solicitat nota de constatare de la DLAF, care a confirmat ca a trimis dosarul la DNA. Vicepremierul Dan Barna e reclamat la DNA pentru posibila savarșire a unor fapte penale. "Daca…

- Vicepremierul Dan Barna spune ca notele de constatare trimise de DLAF la DNA nu conțin numele sau, potrivit informațiilor aparute in presa. Barna menționeaza ca DLAF nu l-a informat ca numele sau ar figura printre persoanele vizate de ancheta. „Pana in acest moment nu am nicio informație oficiala…

- Vicepremierul Dan Barna este vizat intr-un dosar cu presupuse fraude cu fonduri europene la DNA, Departamentul de Lupta Anti-Frauda, ce are in vedere un proiect a carui beneficiar a fost unitatea administrativ-teritoriala Județul Alba, prin Consiliul Județean Alba. Dosarul privind presupuse fraude…

- Vicepremierul Dan Barna va susține declarații de presa la Parlament, la ora 15:00, dupa revocarea lui Vlad Voiculescu din funcția de ministru al Sanatații. Inițial, locul declarației era sediul guvernului,...

- Vicepremierul Dan Barna l-a insoțit pe ministrul Sanatații la conferința de presa organizata de Voiculescu la aproximativ 24 de ore dupa producerea tragediei de la Spitalul Victor Babeș. Vicepremierul Dan Barna a fost intrebat daca a fost invitat sa participe la conferința de presa a ministrului Sanatații,…

- "Un pas inainte, doi pasi inapoi in lupta contra birocratiei. Revine declaratia inutila de beneficiar real. Anul trecut am avut o mare victorie pentru antreprenorii romani si ONG-urile romanesti. Am reusit sa eliminam inutila declaratie de beneficiar real, prin care statul ne intreba informatii pe…

- Vicepremierul Dan Barna a respins joi ca ar exista neînțelegeri între ministrul Sanatații și premier, dupa ce Florin Cîțu i-a cerut lui Vlad Voiculescu sa prezinte un raport privind masurile luate de la începutul anului pentru pregatirea valulului al treilea al pandemiei și sa…