Vicepremierul Dan Barna considera ca directorul CFR Calatori, Ovidiu Vizante, trebuie sa fie judecat pentru rezultatele activitatii sale, nu pentru "o declaratie neinspirata si nefericita" pe care a dat-o in legatura cu un tren in care se aflau copii, blocat timp de mai multe ore in urma furtunii din noaptea de miercuri spre joi. "E o situatie neplacuta, e o situatie regretabila (...). E foarte clar ca acea replica avuta intr-un dialog cu un jurnalist nu a fost una fericita, a fost o exprimare profund nefericita. Dar omul era acolo de cu seara, din momentul in care aceasta furtuna a tulburat teribil…