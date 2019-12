Barna consideră că Guvernul ar trebui să îşi asume răspunderea şi pentru reglementarea privind alegerea primarilor Presedintele USR, Dan Barna, este de parere ca Guvernul ar fi trebuit sa treaca pe lista situatiilor in care se impun masuri urgente si pe cea privind alegerea primarilor, avand in vedere ca mai este o jumatate de an pana la locale.



"Salut decizia guvernului in privinta rezolvarii rapide a unor probleme prin procedura asumarii raspunderii. Totusi, domnule prim-ministru Orban, ar fi fost de preferat sa treceti pe lista acelor situatii in care se impun masuri urgente si cea privind alegerea primarilor. Mai este jumatate de an pana la locale si inca nu s-au luat masuri pentru indreptarea… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- "Salut decizia guvernului in privinta rezolvarii rapide a unor probleme prin procedura asumarii raspunderii. Totusi, domnule prim-ministru Orban, ar fi fost de preferat sa treceti pe lista acelor situatii in care se impun masuri urgente si cea privind alegerea primarilor. Mai este jumatate de an…

- Liderul USR Dan Barna ii reproseaza premierului Ludovic Orban ca nu a inclus si alegerea primarilor in doua tururi in categoria urgentelor pentru care Guvernul iși va asuma raspunderea....

- Liderul USR Dan Barna ii transmite premierului Ludovic Orban ca ar fi fost de preferat ca Guvernul sa isi asume raspunderea si pentru revenirea la alegerea primarilor in doua tururi, informeaza Medifax . Dan Barna ar fi spus: „Domnule Orban, ar fi fost de preferat sa va asumati raspunderea si pe alegerea…

- Liderul USR, Dan Barna, a taxat sambata guvernul Ludovic Orban pentru ca nu a inclus alegerea primarilor in doua tururi de scrutin pe lista proiectelor pe care iși vor asuma raspunderea in Parlament. Barna spune ca actualul sistem de alegeri locale tranforma comunitațile in „moșii ale unor grupuri…

- Atata vreme cat puterea nu are o majoritate parlamentara guvernul PNL nu poate adopta nicio lege pe care o considera absolut necesara. Se intelege si ca poate fi demis in orice moment atata vreme cat PSD are cel mai mare grup parlamentar, iar impreuna cu ALDE si Pro Romania pot forma o noua majoritate.…

- Presedintele USR, Dan Barna, a declarat sâmbata ca modificarea legislativa privind alegerea primarilor în doua tururi de scrutin ar trebui facuta în luna decembrie, în paralel cu aprobarea bugetului pentru anul viitor, scrie Agerpres.„Din punctul meu de vedere ar…

- Fostul premier Dacian Cioloș (PLUS) a declarat vineri, la Digi24, dupa ce s-a intalnit alaturi de liderul USR Dan Barna cu premierul Ludovic Orban, ca USR-PLUS cer ca Guvernul sa-si asume raspunderea in Parlament pentru trecerea la alegerea primarilor in doua tururi de scrutin.Daca-si asuma…

- Presedintele USR, Dan Barna, candidat la Presedintia Romaniei, a declarat joi la Oradea ca noul guvern are sanse bune sa fie investit. "Este o provocare pentru premierul desemnat sa obtina sustinerea pentru acest guvern. Mai ales ca Ponta confirma inca o data ca este, de fapt, sustinatorul guvernului…