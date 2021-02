BARNA a căutat PACE printre studenți! Vicepremierul Dan Barna transmite ca a discutat cu reprezentanti ai mai multor organizatii de studenti, subliniind ca subventia pentru transport se aplica pe toata durata anului, nu doar pe perioada cursurilor, fara limita de calatorii. Aceasta subvenție, a scris Barna pe Facebook reprezinta 50% din costul calatoriei. Apare o noua LEGE. Mii de romani vor fi pedepsiți daca fac acest lucru Dan Barna: „Am discutat azi cu reprezentanți ai mai multor organizații de studenți problema subvenționarii transportului pentru studenți. Am clarificat, intre altele, faptul ca, potrivit proiectului de buget… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

