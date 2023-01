Percheziționarea ascunzatoarei șefului Cosa Nostra, Matteo Messina Denaro, a durat toata noaptea, fiind descoperita de carabinieri și de Procuratura din Palermo dupa ore intregi de cautari, arata La Stampa , citata de Rador. Ca un element de culoare, in momentul arestarii el purta un ceas de 35.000 de euro. Casa folosita de bossul sicialian, arestat dupa 30 de ani de cautari, a fost identificata in orașelul Campobello di Mazara, in zona Trapani, orașul complicelui Giovanni Luppino, un comerciant de masline fara cazier care a fost incatușat impreuna cu liderul mafiot. La percheziție a participat…