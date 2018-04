Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Muncii, Lia Olguța Vasilescu, a declarat luni, la Romania Tv, ca in perioada imediat urmatoare dorește sa intre cu legea pensiilor in dezbatere publica. De asemenea, aceasta a spus ca de la 1 iulie punctul de pensie se va majora la 1100 lei și a dat asigurari ca pana la sfarșitul guvernarii…

- Veste proasta pentru pensionari inainte de Paște. Reprezentantii Guvernului au anuntat ca pensiile nu vor fi distribuite in aceasta saptamana, inainte de sarbatorile pascale, asa cum s-a intamplat in ultimii ani. Motivul invocat este faptul ca nu ar fi suficient timp pentru tiparirea fluturasilor.…

- Veste proasta inainte de Paste pentru romanii care au credite in lei. Ratele la credite continua sa creasca, in contextul in care indicele ROBOR a ajuns marti la 2,09%.Citeste si: Tur de FORTA! Kovesi vine cu EXPLICATII pe banda rulanta, dupa acuzatiile lui Daniel Morar: 'Protocolul nu a dat acces…

- Guvernul Dancila nu mai vrea sa dea bugetarilor salariile inainte de Paște, informeaza Antena3, care citeaza surse politice.In sedinta de joi a Cabinetului Dancila urma sa fie discutata posibilitatea ca salariile bugetarilor sa fie platite inaintea vacantei de Paste, dar discutia nu a avut…

- Premierul Viorica Dancila a prezentat in ședința de Guvern de joi noul mecanism prin care va funcționa Formularul 600, cel care vizeaza persoanele care au venituri din activitați independente. Premierul a explicat ca intreg Guvernul este mobilizat pentru a ține sub control situația, dat fiind…

- Dintre cei 564 de beneficiari ai venitului minim garantat inregistrați la nivelul Barladului, doar 142 presteaza efectiv ore de munca in folosul comunitații, in schimbul banilor primiți de la stat. Și asta deoarece o buna parte sunt minori și mame care au in ingrijire unul sau mai mulți copii, iar alți…

- In conformitate cu prevederile Legii nr. 52 2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, Ministerul Afacerilor Interne supune dezbaterii publice proiectul OMAI privind formarea initiala, in anul 2018, in institutiile de formare ale Ministerului Afacerilor Interne a politistilor locali…

- BILETE TRATAMENT 2018: Potrivit economica.net, tariful maxim acceptat pentru un bilet de tratament balnear este de: 1.684 lei pentru un bilet la categoria 2 stele si 1.764 lei pentru un bilet la categoria 3 sau 4 stele, conform prevederilor Ordinului nr. 269/03.01.2018 aprobat de Președintele Casei…