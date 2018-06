Black Eyed Peas vin la UNTOLD 2018 – „Where’s the love?”

Avem confirmarea oficială. „Where’s the love” se va auzi în această vară la UNTOLD 2018, pe Arena din Cluj. Clipul prin care organizatorii au anunțat prezența trupei Black Eyed Peas este mai jos: Black Eyed Peas @ UNTOLD 2018 Where is the L❤️VE? At UNTOLD! @Black Eyed Peas… [citeste mai departe]