- Quique Setien a devenit noul antrenor al celor de la FC Barcelona, inlocuindu-l pe Ernesto Valverde, iar in prezentarea oficiala care a avut loc marți, tehnicianul și-a aratat surprinderea fața de oportunitatea extraordinara aparuta in cariera sa, anunța MEDIAFAX.La conferința de presa de…

- FC Barcelona l-a concediat pe antrenorul Ernesto Valverde si l-a angajat in locul acestuia pe Quique Setien, caruia i-a oferit un contract valabil pana in vara anului 2022, a anuntat luni seara clubul spaniol de fotbal. "FC Barcelona si Ernesto Valverde au ajuns la un acord pentru a pune…

- Liderii clubului FC Barcelona s-au reunit pentru a hotari daca il dau afara acum pe Ernesto Valverde, tehnicianul venit pe banca blaugrana pe 29 mai 2017. Cu Valverde, Barcelona a caștigat doua titluri la rand in LaLiga, dar nu s-a mai apropiat de cupa cu urechi mari a Champions League. Și infrangerile…

- Ernesto Valverde, antrenorul echipei de fotbal FC Barcelona, cazut in dizgratie si vizat de zvonuri de concediere, s-a prezentat asa cum era stabilit la reluarea antrenamentelor gruparii catalane si a condus sedinta de pregatire de luni in mod normal, a anuntat presa spaniola, citata de AFP.…

- Ernesto Valverde, antrenorul echipei de fotbal FC Barcelona, a afirmat, dupa egalul din marele derby cu Real Madrid (0-0), ca jucatorii catalani au reusit sa iasa din presiunea adversarilor de fiecare data, iar jocul a fost practic egal, relateaza AFP. "De fiecare data cand am avut balonul, ne-am aflat…

- Mijlocașul chilian, Arturo Vidal, a atras un val de reacții dupa ce a declarat ca nu este fericit la Barcelona. Jucatorul in varsta de 32 de ani este nemulțumit de faptul ca tehnicianul blaugrana, Ernesto Valverde, nu il folosește mai des in "primul 11", scrie Mediafax.Pep Guardiola, fostul…