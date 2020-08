Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii au tras mai multe focuri de arma in roțile unei mașini pentru a opri un șofer urmarit. Totul a inceput cand Poliția Lipova a fost sesizata in noaptea de joi spre vineri ca doua persoane se cearta in localitatea Capalnaș. Cand au ajuns polițiștii, un barbat a demarat pe DN 7 cu o mașina […]…

- Un barbat din municipiul Campulung Muscel, care avea permisul de conducere suspendat, a fost retinut dupa ce nu a oprit la semnalul politistilor, agentii fiind nevoiti sa-l urmareasca si sa faca uz de arma pentru a-l opri noteaza Agerpres. Potrivit unui comunicat transmis, marti, de Inspectoratul…

- Politistii tulceni au confiscat aproape 40 de bovine crotaliate si necrotaliate de la doi barbati din Tulcea care transportau animalele fara documente de provenienta si i-au sanctionat cu amenzi de cate 10.000 de lei.Conform unui comunicat de presa remis joi de Inspectoratul de Politie Judetean…

- Un barbat urmarit international, cautat de autoritatile croate pentru fals, uz de fals si alte infractiuni, a fost depistat de politisti, a informat, miercuri, Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Bihor. Potrivit unui comunicat al IPJ Bihor, politistii Serviciului de Investigatii Criminale…

- Un barbat de 43 de ani din judetul Arad, dat in urmarire nationala dupa ce a primit o condamnare cu inchisoarea pentru furt calificat, a fost depistat de politistii vranceni la Movilita, a informat, marti, Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Vrancea. ‘La data de 1 iunie, ora 22,30, politistii din…

- Politistii sibieni l-au prins pe un tanar de 29 de ani, in orasul Avrig, care era cautat in Spania pentru o crima, a anuntat luni, Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Sibiu, printr-un comunicat de presa, potrivit Agerpres. "La data de 22 mai a.c., politistii Serviciului de Investigatii Criminale…