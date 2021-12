Bărbatul lovit de mașină pe strada Căminelor a murit la spital REȘIȚA – Acesta se afla pe carosabil, alaturi de alte doua persoane, și deși a fost transportat rapid la spitalul județean, a decedat din cauza ranilor suferite! „In urma accidentului rutier de ieri, din Reșița, pe strada Caminelor, a rezultat decesul unui barbat de 49 de ani, domiciliat in Reșița. Polițiștii continua cercetarile sub aspectul savarșirii infractiunilor de ucidere din culpa și modificarea urmelor locului accidentului”, transmite IPJ Caraș-Severin. Reamintim ca ieri, in jurul orei 14.45, un conducator auto, care conducea un autoturism pe strada Caminelor din municipiu, a surprins… Citeste articolul mai departe pe caon.ro…

