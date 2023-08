Stiri pe aceeasi tema

- Un incident șocant a avut loc pe Muntele Athos. Un roman in varsta de 51 de ani, muncitor necalificat la un schit de pe muntele Athos, a fost impușcat in ambele picioare, chiar de un preot de la schit. Parintele, tot roman, a fost scos din minți de o pisica și a tras cu pușca dupa ea. Insa, in apropierea…

- Un caz șocant a avut loc pe Muntele Athos, in Grecia. Un barbat din Botoșani a ajuns in stare grava la spitalul din Halkidiki dupa ce ar fi fost impușcat de un calugar. Romanul de 51 de ani este muncitor necalificat, iar preotul de pe Muntele Athos l-ar fi confundat cu o pisica. Mai mult, […]

- Totul s-a petrecut pe Muntele Athos cand preotul Caliope i-a dat de mancare pisicii, iar apoi aceasta a venit la picioarele romanului in varsta de 51 de ani. Potrivit presei locale, calugarul a luat arma de vanatoare și ar fi țintit pisica, insa a nimerit barbatul in ambele picioare.Animalul a reușit…