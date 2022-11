Stiri pe aceeasi tema

- Iosif Lazar nu știe ce sa mai faca pentru a-și putea vedea copiii, dupa ce soția lui a plecat de acasa cu cei mici. Barbatul susține ca nu a fost violent niciodata pe perioada casniciei, insa femeia neaga și nici nu vrea sa mai auda de el. De ce a ales Cristina sa iși creasca singura copilașii. A marturisit…

- Procuratura raionului Falești anunța ca a finisat urmarirea penala la data de 3 noiembrie 2022 și a expediat in instanța de judecata cauza penala, in privința unui barbat, invinuit de violența in familie care s-a soldat cu sinuciderea victimei.

- Prin sentința Judecatoriei Chișinau, sediul Buiucani din 24 octombrie 2022, tanarul acuzat de savarșirea infracțiunii de omor, comis cu o deosebita cruzime, asupra unei fetițe in varsta de 2 ani a fost condamnat la 13 ani și 4 luni de inchisoare, cu executarea pedepsei in penitenciar de tip inchis. Sentința…

- Un barbat, in varsta de 44 de ani, din capitala, a fost condamnat la 5 ani de inchisoare pentru 3 episoade de huliganism. Acesta a impușcat dintr-o arma pneumatica, prin geamul apartamentului in care se afla, in directia unei ambulanțe, care la acel moment se deplasa in apropiere. Peste cateva zile,…

- Prin sentința Judecatoriei Balți, sediu Central din 28 septembrie 2022, un barbat in varsta de 61 de ani, a fost condamnat pentru omor savarșit cu premeditare asupra unei persoane (art.145 alin. (2) din Codul penal), fiindu-istabilita o pedeapsa sub forma de inchisoare pe un termen de 11 ani, cu executarea…

- Patru copii din Rafov, județul Prahova in varsta de 5 ani, 6 ani, 10 ani și 12 ani, au fost terorizați luni de zile de tatal sau care ii disciplina cu electroșocuri, scrie ziarul local Incomod. Barbatul a fost condamnat la 5 ani și 8 luni de inchisoare in regim de detenție, fiind gasit vinovat pentru…

- Prin sentința Judecatoriei Balți, sediul Falești, din 16 septembrie 2022, doi co-participanți ai omorului de la Hiliuți, care s-a soldat cu decesul a doi tineri, au fost condamnați la inchisoare, pe un termen de 25 ani, și respectiv 22 ani, cu executarea pedepsei in penitenciar de tip inchis, pentru…

- Un tinar in virsta de 32 ani, a fost condamnat la inchisoare pe un termen de 6 ani, cu executarea pedepsei in penitenciar de tip semiinchis, cu privarea de dreptul de a exercita activitatea de import a automobilelor pe un termen de 3 ani, pentru comiterea a patru episoade de escrocherie. Sentința a…