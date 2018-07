Stiri pe aceeasi tema

- Fata de 12 ani surprinsa de o viitura pe un parau din localitatea Ladesti, gasita inconstienta de catre echipele de cautare, a murit, iar localnicul dat disparut, despre care initial s-a crezut ca este tatal minorei, este in continuare cautat, informeaza reprezentantii Inspectoratului de Politie Judetean…

- Cel de-al doilea copil luat de o viitura puternica marti seara, alaturi de sora sa si de cei doi bunici, a fost gasit decedat, iar in continuare este dat disparut bunicul acestuia. Bunica si sora copilului si-au pierdut viata, scrie news.ro.Potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru…

- Un numar de sase gospodarii din comuna Ianca, situata in sudul judetului Olt, au fost inundate, marti dimineata, din cauza ploilor abundente, a anuntat purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Olt, Alin Basasteanu. El a precizat ca in cele sase gospodarii…

- Un barbat in varsta de 58 de ani din judetul Botosani care a ramas izolat pe imasul din comuna dupa ce un parau a iesit din matca in urma ploilor abundente a fost salvat de pompieri. Barbatul a inceput sa strige dupa ajutor, el fiind ajutat de echipele de interventie si de trei cetateni, scrie News.ro.Potrivit…