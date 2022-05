Bărbatul dat dispărut la Sebeș a fost găsit într-o grădină, cu ajutorul unui câine de căutare. A fost transportat la spital Barbatul dat disparut la Sebeș a fost gasit intr-o gradina, cu ajutorul unui caine de cautare. A fost transportat la spital Barbatul dat disparut la Sebeș duminica a fost gasit, dupa-amiaza, intr-o gradina din municipiu. Era conștient, insa a fost transportat la spital pentru ingrijiri medicale. A fost gasit cu ajutorul unui caine de cautare de la Jandarmerie. Este vorba despre barbatul de 84 de ani, care plecase de la domiciliu și nu a mai revenit. […] Citește Barbatul dat disparut la Sebeș a fost gasit intr-o gradina, cu ajutorul unui caine de cautare. A fost transportat la spital in Alba24… Citeste articolul mai departe pe alba24.ro…

Sursa articol si foto: alba24.ro

