- Trupul neinsufletit al tanarului in varsta de 21 de ani, din Corabia, inecat in Dunare in urma accidentului naval de duminica seara, a fost gasit de pompieri, marti dimineata. Potrivit primelor informații oferite de reprezentanții ISU Olt, acesta a fost identificat la peste 12 kilometri distanta de…

- Ministrul de interne, Lucian Bode, a declarat, luni, despre accidentele rutiere grave din week-end ca ele au fost provocate de neatenția șoferilor și a facut un apel catre participanții la trafic ”sa se grabeasca incet”. Bode a mai spus ca, in cazul accidentului de la Bacau, soldat cu șapte morți și…

- Purtatorul de cuvant al IPJ Olt, Ionut Vasiloaica, a declarat ca in barca se aflau noua persoane, toate din orașul Corabia. Opt din cele noua persoane au ieșit singure la mal, conștiente. Cea de-a noua persoana este un tanar, de 21 de ani, care, in urma evenimentului, nu a fost gasit.Un alt tanar, in…

- Un accident naval a avut loc duminica, pe Dunare, in zona portului Corabia, dupa ce o ambarcatiune in care se aflau noua persoane s-a rasturnat. Un tanar de 21 de ani este dat disparut, celelalte opt persoane reusind sa iasa singure mal. Un alt tanar a avut nevoie de ingrijiri medicale. Conducatorul…

- Un nou bilanț al infecțiilor cu virusul SARS-CoV-2 a fost anunțat, astazi, de Grupul de Comunicare Strategica.Pana astazi, 33.925 de persoane diagnosticate cu infecție cu SARS – CoV – 2 au decedat.In intervalul 02.07.2021 (10:00) – 03.07.2021 (10:00) au fost raportate de catre INSP 27 de decese (13…

- Un grav accident rutier s-a petrecut in urma cu puțin timp pe DN 65- E 574 intre Slatina și Valea Mare, soldat cu 4 victime dintre care doua fetițe. Potrivit IPJ Olt, in eveniment au fost implicate doua un autoturisme și un camion, in care se aflau noua persoane3 autoturisme. Pompierii Detașamentului…

- Un accident soldat cu patru persoane ranite a avut loc, sambata dimineata, pe DN 54A, in judetul Olt, la iesirea din localitatea Corabia catre Bechet, traficul in zona fiind intrerupt. Potrivit Centrului Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane, in evenimentul rutier au fost implicate…