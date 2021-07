Stiri pe aceeasi tema

- Fostul magistrat și director al Penitenciarului Mioveni, Gheorghe Balașoiu, a murit la varsta de 73 de ani, in locuința sa din Bascov, județul Argeș. Și fiul fostului magistrat a decedat in aceleași condiții. Barbatul a ajuns cunoscut in spațiul public dupa ce a inregistrat cea mai mare pensie din Romania.…

- Gheorghe Balașoiu, fost magistrat și director al Penitenciarului Colibași, a murit vineri dimineața, in jurul orei 5.00, la varsta de 73 de ani, a informat portalul InfoArgeșNews . In urma cu un an, la dezbaterea proiectului pentru eliminarea pensiilor speciale, Florin Roman, deputat PNL, dezvaluia…

- Gheorghe Balașoiu (73 de ani), fost procuror comunist și fost comandat al Penitenciarului Colibași, a murit vineri, conform epitesti.ro . Balașoiu (foto Antena3) a ajuns celebru la nivel național dupa ce s-a dezvaluit faptul ca incaseaza cea mai mare pensie speciala din Romania, respectiv aproape 79.000…

- Fostul magistrat și director al Penitenciarului Mioveni, Gheorghe Balașoiu, a murit la varsta de 73 de ani, in locuința sa din Bascov, județul Argeș. Și fiul fostului magistrat a decedat in aceleași condiții. Barbatul a ajuns cunoscut in spațiul public dupa ce a inregistrat cea mai mare pensie din Romania.…

- A murit omul cu cea mai mare pensie din Romania. Gheorghe Balasoiu, fost magistrat si fost director al Penitenciarului Mioveni, s-a stins din viata. El a devenit cunoscut publicului din Romania ca omul cu cea mai mare pensie, anul trecut avand un venit de aproape 74.000 de lei pe luna. Cine a fost Gheorghe…

- Fostul director al Penitenciarului Mioveni, Gheorghe Balașoiu, a murit vineri- dimineața, in jurul orei 5, la varsta de 73 de ani. Balașoiu a fost declarat omul cu cea mai mare pensie din Romania, aproximativ 78.000 lei era venitul sau anul acesta. Cat a fost director la Penitenciarul Colibași, timp…

- Fostul director al Penitenciarului Mioveni, Gheorghe Balașoiu, a murit azi dimineața, in jurul orei 5, la varsta de 73 de ani. Balașoiu a fost declarat omul cu cea mai mare pensie din Romania, anul trecut acest venit ridicandu-se la suma de 73.890 lei. Gheorghe Balașoiu a lucrat in magistratura, apoi…

- Mulți pensionari nu incaseaza lunar nici macar suma cu care a fost majorata cea mai mare pensie, anul trecut. Este vorba de un plus de 2.000 de lei, ce a adus valoarea lunara totala la nivelul a 79.000 de lei. Dezvaluirea a fost facuta de ministrul Muncii, Raluca Turcan, care a refuzat sa spuna numele…