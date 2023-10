Stiri pe aceeasi tema

- Șoferul de tir, care a fost prins de polițiștii din Lugoj ca a imbarcat și transportat 37 de migranți, a fost arestat preventiv pentru 30 de zile. „Prin ordonanța Parchetului de pe langa Tribunalul Timiș din data de 29.08.2023 s-a pus in mișcare acțiunea penala fața de K.K., pentru savarșirea…

- In urma cercetarilor efectuate de polițiștii din cadrul Poliției Orașului Gaești, sub coordonarea unui procuror de la Parchetul de pe langa Judecatoria Gaești, fața de un barbat de 29 de ani a fost dispusa masura reținerii pentru 24 de ore. Pe parcursul acestei zile, cel in cauza a fost prezentat Judecatoriei…

- La data de 21 august a.c., polițiștii din cadrul Secției nr. 10 Poliție Rurala Petrești au fost sesizați de o femeie cu privire la faptul ca un barbat ar fi fost taiat in zona mainii. Din cercetarile efectuate, sub coordonarea unui procuror de la Parchetul de pe langa Judecatoria Gaești, s-a stabilit…

- Polițiștii clujeni au efectuat 44 de percheziții domiciliare la persoane banuite de trafic de droguri, la inceputul lunii august. Acum, dupa cateva saptamani, un barbat a fost arestat preventiv.

- Procurorii Parchetului de pe langa Tribunalul Timiș au dispus miercuri reținerea unui barbat pentru 24 de ore. Acesta este acuzat de omor calificat și talharie, dupa ce marți ar fi patruns in locuința unei femei de pe o strada din Timișoara.Miercuri, procurorii din cadrul Parchetului de pe langa…

- Barbatul de 45 de ani, din localitatea Podu Turcului, care miercuri a rapit copilul fostei concubine, de la Motoseni, furandu-i acesteia si masina, a fost arestat preventiv, a informat Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Bacau.

- Un barbat de 33 de ani, care a rapit o fata de 23 de ani din Targu Mureș și a agresat-o, a fost prins, iar duminica a fost arestat preventiv.Potrivit Poliției Mureș, barbatul de 33 de ani este cercetat pentru savarșirea infracțiunilor de lipsire de libertate in mod ilegal și lovire sau alte violențe.…