- Barbatul care i-a ucis pe cei doi soti in apartamenul lor din centrul Timișoarei, pentru a le fura banii, este in continuare de negasit. Oamenii legii au realizat portretul robot al criminalului dupa descrierea data de nepotul victimelor. Individul a fost filmat in timp ce fugea de la fața locului.…

- Ieri, 21 iunie, polițiștii din cadrul Secției 4 Poliție Rurala Beclean au oprit pentru control un autoturismul care circula pe Drumul Județean 172A, prin localitatea Chiochiș. La volan a fost identificat un barbat de 63 de ani, din localitate. In urma verificarilor efectuate de catre polițiști cu privire…

- O femeie in varsta de 57 de ani a fost gasita moarta in gradina casei sale, dintr-o localitate din raionul Cimișlia. Descoperirea macabra a fost facuta in seara de joi, 1 iunie, transmite TV8. Potrivit poliției, pe corpul neinsuflețit al femeii au fost identificate semne de moarte violenta. Astfel,…

- Un scandal de amploare a fost aplanat de oamenii legii in Șimleu Silvaniei, iar un tanar de 21 de ani, participant la conflict, a fost reținut. Duminica, 28 mai, in jurul orei 22, polițiștii din Șimleu Silvaniei au fost sesizați ca in fața unui bloc de locuințe de pe strada Partizanilor din oraș are…

- Mandat de executare a pedepsei cu inchisoarea pus in aplicare de polițiști, la Timișoara. Oamenii legii au prins un tanar condamnat la inchisoare, care nu s-a prezentat la penitenciar pentru ispașirea pedepsei. Individul a fost condamnat pentru trafic de droguri de risc.

- Situație inedita in timpul unei urmariri ca in filme. Șoferul unui autoturism care nu oprise la un control a decis sa arunce pe fereastra zeci de mii de euro in bancnote mici ca sa scape de oamenii legii. Individul a fugit pentru a se sustrage controlului poliției, dupa ce a incalcat o norma rutiera…

- Un barbat in varsta de 30 de ani a violat o minora, acum 4 ani, intr-o hala dintr-o piața din Chișinau. Individul, care trebuie sa faca 8 ani de pușcarie, este cautat de oamenii legii. Potrivit Procuraturii Generale (PG), totul s-a intamplat in noaptea de 18 august 2019, intr-o hala din incinta unei…

- Miercuri, 12 aprilie, polițiștii clujeni au efectuat 10 percheziții domiciliare, in județul Cluj, in doua cauze penale, la persoane banuite de trafic de droguri de risc și de mare risc și efectuarea de operațiuni cu substanțe susceptibile de a avea efecte psihoactive. Totodata, au fost puse in aplicare…