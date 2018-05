Stiri pe aceeasi tema

- Doi polițiști belgieni și un trecator au fost uciși de un atacator în Belgia, acesta luând și un ostatic - alte doua persoane au fost ranite. Barbatul care a ucis astazi trei oameni, printre care și doi polițiști la Liege, Belgia, avea 36 de ani și era originar din Rochefort.…

- Un barbat care a impuscat mortal marti doi ofiteri de politie in centrul orasului Liege din estul Belgiei a fost "neutralizat" de agenti, dupa ce a luat ostatica o femeie. O a treia persoana, un trecator, a fost ucisa in acelasi incident. Alti doi politisti au fost raniti. Potrivit Belga, in jurul orei…

