Un barbat a fost reținut dupa ce 15 persoane au ajuns la spital de la o petrecere, care s-a ținut la un restaurant din Ramnicu Valcea, unde au mancat prajituri care conțineau canabis. Potrivit DIICOT, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizata și Terorism – Biroul Teritorial Valcea au dispus reținerea pentru o perioada