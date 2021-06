Barbatul care a atacat cu o crosa de golf un sofer in trafic a fost trimis vineri in judecata de Parchetul de pe langa Judecatoria Sectorului 2, el fiind acuzat de savarsirea infractiunilor de lovire si alte violente, distrugere, tulburarea ordinii si linistii publice si impiedicarea sau ingreunarea circulatiei pe drumurile publice.



In acelasi dosar, a fost trimisa in judecata si partenera barbatului, acuzata de distrugere, tulburarea ordinii si linistii publice si amenintare.



Parchetul precizeaza ca ambii inculpati au fost trimisi in judecata sub control judiciar.

…