Acesta a fost cautat de politisti de miercuri, dupa ce au fost sesizati de personalul didactic cu privire la faptul ca in jurul orei 9,00, o persoana necunoscuta a patruns in incinta liceului, iar o eleva din clasa I a relatat ca s-a intalnit cu un barbat in toaleta fetelor, scrie Aagerpres.

Conform sefei Inspectoratului Scolar Judetean (ISJ) Timis, Aura Danielescu, in prima pauza, de la ora 8,50, pe o intrare secundara din unitate, care era deschisa si prin care o echipa de muncitori manipula materiale de constructii, a patruns un individ neidentificat.

"Pe coridor, el a intalnit…