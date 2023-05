Bărbaţii din Turkmenistan bărbieriţi cu forţa pe stradă de Poliţie Poliția din Turkmenistan a declanșat o represiune la nivel național impotriva barbaților care au barba. Cei care au refuzat sa se barbiereasca de bunavoie au primit interdictia de a se imbarca in avioane pe Aeroportul Internațional Turkmenbashi sau in trenuri, Multor tineri turkmeni care purtau barba si doreau sa calatoerasca cu avionul Poliția le-a confiscat și pașaportul, cu promisiunea ca-l vor primi inapoi doar dupa ce iși vor rade barba. Locuitorii din Turkmenbashi, oraș din vestul Turkmenistanului aflat pe maul Marii Caspice, au confirmat ca in ultimele zile Poliția a vizat in raidurile… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

