Stiri pe aceeasi tema

- Cinci persoane au fost puse sub control judiciar de catre procurorii DIICOT Vrancea intr-un dosar in care se efectueaza cercetari pentru constituire de grup infractional organizat, frauda informatica, in forma continuata si efectuarea de operatiuni financiare in mod fraudulos, a informat institutia.…

- Un barbat din județul Neamț, care locuiește fara forme legale in Jariștea, a fost retinut pentru savarsirea infractiunilor de tentativa la viol si violare de domiciliu, fiind pus sub control judiciar in acest week-end. El a fost propus la arestare de procurorii Parchetului de pe langa Judecatoria Focsani,…

- Politistii Brigazii de Combatere a Criminalitatii Organizate (BCCO) Pitesti au efectuat, miercuri, patru perchezitii domiciliare, la locuintele unor persoane banuite de frauda informatica, fals in inscrisuri sub semnatura privata si fals informatic. Potrivit unui comunicat al Inspectoratului…

- In urma unei percheziții efectuate pe raza municipiului Focșani, a fost depistata o persoana banuita de atacuri impotriva sistemelor informatice. Polițiștii Serviciului de Combatere a Criminalitații Organizate Vrancea au efectuat o percheziție, pe raza municipiului Focșani, in cadrul unui dosar penal…

- Percheziții efectuate de polițiștii vranceni la persoane banuite de contrabanda cu țigarete La data de 25 septembrie a.c., polițiștii din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalitații Economice, cu sprijinul Inspectoratului de Jandarmi Județean Vrancea, au desfașurat 5 percheziții domiciliare pe…

- Trei barbati au fost retinuti dupa ce politistii de la Crima Organizata i-au prins vanzand droguri si au gasit apoi astfel de substante interzise in imobilele in care acestia locuiesc. Actiunea de prindere in flagrant si perchezitiile au fost efectuate ieri, iar aseara, la sediul DIICOT – Biroul Teritorial…

- Un barbat a fost arestat, la sfarsitul saptamanii trecute, acuzat fiind de savarșirea a sapte infractiuni de ultraj. Mandatul de arestare preventiva a fost emis sambata, de magistratii de la Judecatoria Focsani, propunerea de arestare fiind facuta de procurorii Parchetului de pe langa Tribunalul Vrancea.…

- ■ inculpatul a atcat un echipaj de politisti care venise sa aplaneze un conflict ■ a fost arestat preventiv, apoi plasat in arest la domiciliu, iar de curind a primit cea mai blinda masura preventiva ■ acuzatul a sustinut ca nu stie sa-l fi lovit pe politist, iar pe politista a „altoit-o“ din greseala…