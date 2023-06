Bărbați condamnați la închisoare, care se sustrăgeau pedepsei, prinși de polițiștii bănățeni Polițiștii carașeni au pus ieri in aplicare doua mandate de executare a pedepsei inchisorii emise de Tribunalul Caraș-Severin și Judecatoria Reșița pe numele a doi barbați condamnați la inchisoare in regim de detenție. „Polițiștii de la Secția 2 Poliție Rurala Caransebeș au pus in aplicare un mandat de executare a pedepsei inchisorii emis pe numele […] Articolul Barbați condamnați la inchisoare, care se sustrageau pedepsei, prinși de polițiștii banațeni a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol si foto: pressalert.ro

