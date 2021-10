Stiri pe aceeasi tema

- Concurenții au avut de trecut cele mai grele probe și au trait cele mai spectaculoase experiențe in Cursa pentru Ultima Șansa. Unul dintre cele mai memorabile momente a fost cel in care participanții au fost nevoiți sa se imbrace in costume tradiționale otomane.

- Co-presedintele USR-PLUS, fostul vicepremier Dan Barna, a fost intrebat insistent de realizatorul TV Cosmim Prelipceanu de acțiunile pe care USR-PLUS le-a facut pentru a atrage atenția asupra valului patru al pandemiei. Barna a explicat, in mare, ce a facut USR-PLUS in acest sens, dar prezentatorul…

- ANUNȚ IMPORTANT -in atenția cetațenilor Municipiului Campia Turzii- In perioada 15.09.2021-16.09.2021, Baza 71 Aeriana „General Emanoil Ionescu” Campia Turzii efectueaza un exercițiu militar de amploare. In cadrul acestuia se va

- Razvan și Irina Fodor au o relație foarte buna de prietenie cu Radu Valcan și soția lui, iar recent prezentatoarea noului sezon Asia Express a fost filmata in timp ce il ține in brațe pe cel de-al treilea baiețel al cuplului.

- Ministrul Educației, Sorin Cimpeanu, a vorbit, joi, dupa ședința de Guvern, despre rezultatele proaste obținute de candidații la titularizare in invațamant, semnal de alarma tras și de președintele Klaus Iohannis. "Domnul președinte a spus ca sunt nesatisfacatoare. Ca mai puțin de 1 din 3…

- Theo Rose se bucura de cateva zile de relaxare la mare, alaturi de prieteni, dar vacanța ei nu este lipsita de incidente. Artista avut parte de un moment neplacut chiar la restaurantul in care s-a dus sa ia masa. Un angajat a ținut sa-i atraga atenția cu privire la felul in care este imbracata și chiar…

- O femeie a fost prinsa cu banda adeziva de scaunul sau in timpul unui zbor. Aceasta se pare ca a atacat insotitoarele de zbor ale companiei American Airlines si a incercat sa deschida usa a avionului inainte ca acesta sa aterizeze. Aceasta a fost filmata, iar videoclipul a devenit viral pe retelele…