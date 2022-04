Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii din cadrul Secției 3 Urbane Timișoara efectueaza cercetari fața de un barbat, in varsta de 36 de ani, banuit de comiterea infracțiunii de „talharie calificata”. Cel in cauza a fost introdus in Centrul de Reținere și Arestare Preventiva din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Timiș.…

- Un argesean in varsta de 26 de ani, care si-a insusit portofelul cazut din buzunarul unui trecator, a fost identificat si retinut de politisti, urmand sa fie prezentat vineri in fata magistratilor pentru stabilirea masurilor preventive, informeaza Digi24 . Potrivit unui comunicat al Inspectoratului…

- Polițiștii aradeni au gasit, in noaptea de vineri spre sambata, un barbat decedat pe o strada din localitatea Dorobanți, iar ancheta a scos la iveala ca acesta a fost victima unui accident rutier. Potrivit Poliției Arad, in noaptea de vineri spre sambata, in jurul orei 01.00, polițiștii Secției 2 Poliție…

- Ca urmare a cercetarilor intr un dosar penal privind savarsirea infractiunii de talharie calificata, politisti din cadrul Biroului de Investigatii Criminale al Politiei municipiului Constanta au identificat doi minori, de 17 ani, banuiti de comiterea faptei anunta Inspectoratul de Politie Judetean Constanta.Astfel,…

- Marti, 22 martie a.c., in jurul orei 13.00, polițiștii Secției 2 Bogdan Voda au fost sesizați despre producerea unui eveniment rutier pe D.C. 18, in comuna Ieud, soldat cu vatamarea corporala a unei persoane. Deplasați la fața locului, polițiștii au identificat un barbat de 76 de ani din Ieud, care,…

- Astazi, 25 februarie 2022, polițiștii Secției 5 Poliție Rurala Blaj au reținut, pentru 24 de ore, un barbat de 53 de ani, din comuna Cenade, care este cercetat pentru neluarea masurilor de prevenire a atacului canin asupra unei persoane. In sarcina acestuia s-a reținut ca, la data de 21 februarie 2022,…

- Ieri, polițiștii de investigații criminale din cadrul Poliției municipiului Dej au reținut pentru 24 de ore un barbat de 51 de ani, din județul Botoșani, in cadrul unui dosar de cercetare penala privind savarșirea infracțiunii de talharie calificata. In fapt, polițiștii au fost sesizați la data de 14…