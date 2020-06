Bărbat reținut de DIICOT pentru că ar fi racolat o minoră prin metoda „Loverboy” Un barbat care ar fi racolat o minora prin metoda „Loverboy”, cu promisiunea ca isi vor intemeia o familie si se vor stabili in Franta, a fost retinut de procurorii DIICOT Valcea, fiind acuzat de trafic de persoane, scrie Agerpres.DIICOT arata ca, in perioada 2017 - 2020, inculpatul C E a racolat o persoana vatamata (care la vremea respectiva era minora) prin metoda „Loverboy”, cu promisiunea ca isi vor intemeia o familie, se vor stabili in Franta, iar ea va munci intr-o fabrica din Lyon, profitand de starea de vulnerabilitate in care aceasta se afla (lipsa de afectiune ca urmare a provenientei… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat cautat in Romania a fost prins in vestul Franței la sfarșitul saptamanii trecute, dupa ce a declanșat o adevarata urmarire ca-n filme refuzand sa opreasca la un control al poliției rutiere.

- Update! Minora de 17 ani, rapita de pe o strada din Pitești, a fost gasita de polițiști. Fata a fost identificata, in colaborare cu polițiștii din cadrul IPJ Valcea. Oechipa de la Biroul de Investigații Criminale Pitești s-a deplasat in județul Valcea pentru a o prelua, in vederea continuarii cercetarilor.…

- Presupusul șef al bandei, un roman in varsta de 39 de ani, electrician, care deține și pașaport german, a fost plasat in spatele unui perete din sticla antiglonț in sala de judecata. Un alt barbat, in varsta de 36 de ani, este expertul tehnic al grupului. In timp ce alți doi, in varsta de 26 și…

- In 2018 au fost identificate 80.591 de grupuri de intreprinderi in tara noastra, dintre care 5.140 de grupuri de intreprinderi rezidente si 75.451 de grupuri de intreprinderi multinationale (401 controlate din interior, respectiv 75.050 controlate din strainatate). „Doar 6 la suta, firme rezidente De…

- Federația Europeana de Handbal a dat publicitații, in acest sfarșit de saptamana, un comunicat conform caruia sunt anulate toate meciurile reprogramate pentru vara, atat in cupele europene, cat și in preliminariile pentru europene (feminin) și mondiale (masculin), precizeaza Clubul Minaur. Astfel, pentru…

- Primul caz de coronavirus din judetul Harghita a fost inregistrat joi, o persoana care s-a intors din Franta si care se afla in izolare avand rezultat pozitiv la testul pentru coronavirus, potrivit news.ro.”In judetul Harghita in data de 02 aprilie 2020 a fost confirmat un test pozitiv la…

- “Cand va parasit spitalul, va avea o reclamație. Sigur, nu una de natura penala, dar va fi suficient pentru a fi facut de rușine avand in vedere varsta și pregatirea sa”, a afirmat managerul Victor Babeș.El a precizat insa ca situația s-a calmat in momentul de fața ca urmare a expunerii publice a cazului.“A…