Stiri pe aceeasi tema

- Un cioban in varsta de 33 de ani din comuna Bosorod, judetul Hunedoara, a fost atacat vineri dupa-amiaza de un urs pe un deal din apropierea localitatii Sereca, in zona Muntilor Orastiei, victima suferind rani la cap si fata.

- Polițiștii Secției 4 Poliție Rurala Beclean au fost sesizați duminica dupa-amiaza cu privire la faptul ca un barbat a fost atacat de un mistreț, in extravilanul localitații Malin din comuna Nușeni, județul Bistrița-Nasasud. Din primele informații, un barbat de 57 de ani din Bistrița, in timp ce participa…

- Politistii Serviciului de Investigatii Criminale, sub coordonarea Parchetului de pe langa Tribunalul Vrancea, efectueaza cercetari cu privire la o agresiune savarșita in cursul nopții, in comuna Campuri. Aseara, dispeceratul Inspectoratului de Poliție Județean Vrancea a fost sesizat prin apelul unic…

- Politistii Serviciului de Investigatii Criminale, sub coordonarea Parchetului de pe langa Tribunalul Vrancea, efectueaza cercetari cu privire la o agresiune savarșita in cursul nopții, in comuna Campuri. Aseara, dispeceratul Inspectoratului de Poliție Județean Vrancea a fost sesizat prin apelul unic…

- Un barbat, in varsta de 69 de ani, din Targu Jiu, a ajuns vineri la spital, dupa ce a intrat cu mașina intr-un gard. Din cercetarile efectuate de polițiști a reieșit faptul ca un barbat de 69 de ani, din municipiul Targu Jiu, in timp ce conducea un autoturism pe strada Slobozia din direcția comunei…

- Un barbat din Alba Iulia care mergea pe strada a fost lovit de o mașina. A fost ranit și a ajuns la spital Un barbat care merge pe strada, in noaptea de 5 octombrie, in jurul orei 3.15, a fost lovit de o mașina, condusa de un șofer de 62 de ani. Potrivit IPJ Alba, la data de 5 octombrie 2021, in jurul…

- Un barbat din judetul Sibiu a fost atacat de urs, luni seara, in extravilanul localitatii Porumbacu de Sus, dar a reusit sa se ascunda intr-o cabana. Echipaje de interventie s-au deplasat la fata locului, barbatul fiind transportat la spital.

- In cursul zilei de luni, un barbat a fost atacat de urs, acesta fiind supus unei intervenții chirurgicale la Spitalul Județean de Urgența din Miercurea Ciuc. Incidentul a avut loc in apropierea comunei Ciceu. Barbat atacat de urs in Miercurea Ciuc Incidentul a fost anunțat de catre președintele Consiliului…