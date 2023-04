Bărbat rănit de lemnele răsturnate din camioneta care a derapat și a intrat in curtea lui, în Gorj O autoutilitara incarcata cu material lemnos s-a rasturnat, vineri, 28 aprilie in curtea unei case din comuna gorjeana Plopșoru. Proprietarul, un barbat de 48 de ani, a fost ranit și transportat la spital, scrie GorjOnline, care preia informații oferite de poliția județeana.Șoferul, 29 de ani, conducea pe DN 66 o autoutilitara incarcata cu material lemnos, iar in dreptul unui case din Plopșoru, a parasit partea carosabila, a lovit un gardul unei case, iar incarcatura s-a rasturnat.IButucile de lemne au lovit proprietarul, aflat in curte, un barbat de 48 de ani.Conducatorul autoutilitarei a fost… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

