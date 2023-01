Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat a intrat intr-o agenție de pariuri sportive din Chiajna și a tras cinci focuri de arma. A fost gasit in timpul unei percheziții, alaturi de arma folosita și de 80 de cartușe. Vineri, polițiștii Serviciului Arme Explozivi și Substanțe Periculoase au facut doua percheziții domiciliare, la doua…

- Perchezitii domiciliare, la 2 adrese, in cadrul unui dosar penal avand ca obiect, in principal, nerespectarea regimului armelor si munitiilor Oficial de la IPJ Ilfov La data de 6 ianuarie a.c., sub coordonarea Parchetului de pe langa Judecatoria Buftea, politistii Serviciului Arme Explozivi si Substante…

- Hunedoara. Perchezitii si activitati investigative materializate in identificarea si retinerea a doi barbati banuiti de comiterea infractiunilor de lipsire de libertate in mod ilegal si talharie calificata Politistii hunedoreni au desfasurat, la data de 19 decembrie 2022, o actiune de amploare…

- „Astazi 11 noiembrie, polițiștii Serviciului Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase au efectuat o percheziție la domiciliul unui cetațean italian, in varsta de 61 de ani, din Ilfov, banuit pentru nerespectarea regimului armelor și munițiilor și contrabanda calificata.La percheziții au fost descoperite…

- Politistii de investigatii criminale din Chitila au gasit sambata, 5 noiembrie, 28.200 de lei ascunși in soba aflata in casa din București unde locuiește poștașul de 20 de ani care a furat sacul cu bani din mașina Poștei, a informat IPJ Ilfov. Tanarul a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, iar…

- Tanarul in varsta de 20 de ani care a furat un sac cu bani din mașina Poștei Romane ascunsese o parte din bani in soba din locuința sa din București. Poliției Orașului Chitila, sub coordonarea Parchetului de pe langa Judecatoria Buftea, au efectuat o percheziție domiciliara, la imobilul din București,…

- Tanarul in varsta de 20 de ani care a furat un sac cu bani din mașina Poștei Romane ascunsese o parte din bani in soba din locuința sa din București. Poliției Orașului Chitila, sub coordonarea Parchetului de pe langa Judecatoria Buftea, au efectuat o percheziție domiciliara, la imobilul din București,…

- Politistii de investigatii criminale din cadrul politiei Orasului Chitila, sub coordonarea Parchetului de pe langa Judecatoria Buftea, au efectuat, sambata seara, o percheziție domiciliara la imobilul din Bucuresti unde barbatul care ar fi furat sacul cu bani din masina Poștei locuia de fapt, anchetatorii…