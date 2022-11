Bărbat prins sub un copac căzut, în apropiere de intrarea în sediul Jandarmeriei Române Un barbat a fost prins, joi seara, sub un copac cazut din padure, in apropiere de intrarea in sediul Jandarmeriei Romane, el fiind preluat de un echipaj SMURD. Pana la sosirea echipajelor de urgenta, acestuia i s-a acordat primul ajutor de catre jandarmul aflat de paza si o echipa medicala din institutie. Copacul prabusit a fost indepartat de pe sosea, scrie news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × .ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu

