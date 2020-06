Bărbat prins la furat la Profi Un nou caz de furt din magazin s-a petrecut marți, la Gherla. Un barbat in varsta de 65 de ani a fost prins dupa ce a sustras produse de pe raftul magazinului Profi de pe strada Mihai Eminescu. Omul este domiciliat in comuna Tinca, județul Bihor. Furtul este unul minor și consta intr-un set de … Citeste articolul mai departe pe gherlainfo.ro…

Sursa articol si foto: gherlainfo.ro

