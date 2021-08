Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat a decedat si partenera sa a suferit mai multe leziuni la nivelul membrelor si coloanei lombare in urma unui accident de ATV petrecut pe Valea Iadului, la aproximativ un kilometru de Cascada Iadolina, dupa cum au informat, sambata, reprezentantii Salvamont-Salvaspeo Bihor. Potrivit sursei citate,…

- Salvamontistii din Bihor au interveni, alaturi de un echipaj de descarcerare al ISU Beius, echipaje medicale SMURD si SAJ la un grav accident de ATV, soldat cu 2 victime, produs pe Valea Iadului, la circa 1 km de Cascada Iadolina. Pilotul ATV a decedat din cauza unei leziuni grave, iar partenera acestuia…

- Salvamontistii din Bihor au interveni, alaturi de un echipaj de descarcerare al ISU Beius, echipaje medicale SMURD si SAJ la un grav accident de ATV, soldat cu 2 victime, produs pe Valea Iadului, la circa 1 km de Cascada Iadolina. Pilotul ATV a decedat din cauza unei leziuni grave, iar partenera…

- FOTO| ACCIDENT rutier la Partoș: O femeie a fost transportata la spital, in urma unei coliziuni intre doua autoturisme FOTO| ACCIDENT rutier la Partoș: O femeie a fost transportata la spital, in urma unei coliziuni intre doua autoturisme Un accident rutier a avut loc vineri, 6 august, in Municipiul…

- Un incident teribil a avut loc in Maramureș ieri seara. Un barbat in varsta de 47 de ani a fost strivit de un copac intr-o padure. Victima a suferit grave leziuni in urma accidentului, astfel ca la fața locului a sosit rapid un elicopter SMURD pentru a-l transporta pe barbat de urgența la spital.

- UPDATE: In urma evenimentului rutier, un barbat de 35 de ani, din comuna Sanmihaiu Roman, județul Timiș, a decedat. De asemenea, 3 persoane au fost ranite, respectiv conducatoarea auto care a fost transportata la spital cu elicopterul SMURD, un tanar de 23 de ani, din municipiul București și o tanara…

- UPDATE: In urma evenimentului rutier, un barbat de 35 de ani, din comuna Sanmihaiu Roman, județul Timiș, a decedat. De asemenea, 3 persoane au fost ranite, respectiv conducatoarea auto care a fost transportata la spital cu elicopterul SMURD, un tanar de 23 de ani, din municipiul București și o tanara…

- Un accident feroviar a avut loc marți, 13 iulie, în jurul orei 15:40, în Gara Apahida, din județul Cluj, unde o mașina a fost lovita de tren. Echipaje SMURD și SAJ au fost prezente la fața locului: „Un echipaj SMURD…