Bărbat internat la Centrul de Reabilitare Neuropsihică Călineşti – decedat în condiţii neelucidate încă Procurorii din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Prahova efectueaza in prezent cercetari pentru a stabili imprejurarile in care un barbat internat la Centrul de Recuperare și Reabilitare Neuropsihica Calinești a decedat. Potrivit unui comunicat al poliției prahovene, „la data de 5 august a.c., in jurul orei 11.00, polțiștii Secției nr. 2 au fost sesizați ca, la aceeași data, in jurul orei 6.50, un pacient in varsta de 61 de ani a decedat. In cursul aceleiași zile, polițiștii au dispus efectuarea necropsiei barbatului, aceasta fiind efectuata la data de 6 august, de catre Serviciul de Medicina… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

