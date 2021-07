Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat in varsta de 60 de ani a decedat dupa ce a fost injunghiat intr-un ''atac aleatoriu si neprovocat'' in centrul Londrei in plina zi, transmite vineri DPA. Victima a fost gasita ranita in urma incidentului, produs in Oxford Circus, joi in jurul orei locale 20:00 si a murit la spital…

- Incidentul s-a produs joi, in jurul orei locale 20:00. Victima a fost gasita in zona Oxford Circus si a murit la spital la scurt timp.La locul atacului a fost reținut un tanar de 25 de ani. Acesta a fost arestat ulterior.Pentru a avea o ancheta cat mai detaliata asupra circumstantelor atacului, poliția…

- Un barbat in varsta de 60 de ani a murit dupa ce a fost injunghiat intr-un ”atac aleatoriu si neprovocat” in centrul Londrei in plina zi, transmite astazi DPA. Victima a fost gasita ranita in urma incidentului, produs in Oxford Circus, joi in jurul orei locale 20.00 si a murit la spital la scurt timp,…

- Doi muncitori din Vietnam, cazați intr-o tabara din Navodari, au facut scandal, iar unul dintre ei și-a injunghiat adversarul. Victima a ajuns la spital, iar agresorul a fost dus la sediul Poliției. Potrivit polițiștilor, incidentul a avut loc in noaptea de miercuri spre joi și a fost anunțat…

- Un motociclist a decedat intr-un accident produs sambata pe DN 67C - Transalpina, pe raza localitatii Martinie, comuna Sugag. Victima este un barbat, de 46 de ani, din municipiul Marghita, judetul Bihor, care, potrivit Politiei, in timp ce se deplasa pe o motocicleta, a intrat in coliziune cu un…

- Procurori și polițiști criminaliști au ajuns, sambata, intr-un bloc din cartierul Micro X1V, in urma unui apel la 112 prin care era anunțata descoperirea unui cadavru intr-unul dintre apartamente. Victima este un barbat de aproximativ 50 de ani, care ar fi decedat in cursul nopții, din cauza unor rani…

- Un barbat din orașul Galați a murit dupa ce a fost injunghiat de 30 de ori. Cadavrul cu gatul taiat a fost gasit miercuri seara intr-un apartament. Principalul suspect este un om al strazii. Victima a fost gasita in locuința sa dintr-un bloc din orașul Galați, conform Mediafax. Citește…

- La data de 6 aprilie 2021, in jurul orei 16,30, pe DN 7, la kilometrul 330 + 300 de metri, un barbat de 35 de ani, din comuna Șibot, județul Alba, in timp ce conducea un autoturism, a pierdut controlul asupra acestuia și s-a rasturnat in afara carosabilului. In urma accidentului, conducatorul auto,…