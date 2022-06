Stiri pe aceeasi tema

- Pompierii din Bacau, intervin, duminica dupa amiaza, pentru unei persoane care a disparut in apele raului Bistrita. La ora transmiterii acestei stiri pompierii si un echipaj de scafandri desfasoara cautarile in apele raului, potrivit news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Sub resturile podului de la Lutca, prabusit joi, au fost surprinse 20 de oi, patru dintre acestea fiind salvate, informeaza Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Neamt. „Ca urmare a producerii evenimentului din data de 9.06.2022, in urma caruia podul de peste raul Siret ce face legatura intre…

- Duminica dupa-amiaza, scafandrii si echipaje SMURD si de la Ambulanta au fost din nou solicitate la un caz de inec, de aceasta data, in localitatea Gostinu. Alarma a fost data dupa ce doi tineri, ambii de 18 ani, au intrat in apele Dunarii la scaldat; unul dintre ei nu a mai iesit, iar celalalt a fost…

- Un șofer care conducea un BMW X5 a ramas blocat in raul Bistrița in timp ce incerca sa il traverseze. Minunea s-a petrecut in apropierea comunei Saucești, județul Bacau. Aici, șoferul a incercat sa traverseze raul Bistrița, dar, „surprinzator”, nu a reușit. Chiar daca pe acolo trec mașini frecvent,…

- Barbatul in varsta de 52 de ani din satul Pocreaca, județul Iași, a fost dat disparut, vineri seara, dupa ce a fost luat de viitura, cu tot cu caruța, scrie ziarul BZI. Localnicul a fost cautat inclusiv de scafandrii. Dupa ce a inceput ploaia, in zona s-au adunat mari cantitați de apa, iar barbatul…

- Pompierii din cadrul ISU Bacau au gasit, miercuri, trupul barbatului care duminica si-ar fi inecat cei doi copii in lacul Racaciuni si apoi s-ar fi sinucis. ‘A fost gasit trupul barbatului’, a anuntat purtatorul de cuvant al ISU Bacau, maiorul Andrei Grecu. Cadavrul va fi transportat la Serviciul de…

- Miercuri, 11 mai, pompierii au reusit sa gaseasca trupul barbatului care si a ucis cei doi copii minori.Dupa trei zile de cautari, pompierii l au gasit pe acesta sub apa, in zona in care au fost gasiti si copiii. Medicii au declarat decesul.Situatia initiala Duminica, 8 mai, la ora 13:10, o femeie de…

- Pompierii, impreuna cu echipe de scafandri, au cautat duminica, timp de mai multe ore, fara niciun rezultat, trupul barbatului ai carui copii au fost gasiti morti in apele unui lac de acumulare.