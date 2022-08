Bărbat înecat în Dunare, după ce a sărit de pe bacul ce face curse între Tulcea și Galați Un barbat de 38 de ani a sarit, din motive necunoscute, in Dunare de pe feribotul operat de Navrom care leaga comuna tulceana IC Bratianu și orașul Galați. Trupul fara viața al acestuia a fost gasit trei ore mai tarziu in apa, relateaza Ziarul de Tulcea , care preia informații comunicate de ISU Tulcea. In jurul orei 15.00, luni, 15 august, prin apel la numarul unic de urgența 112, a fost solicitata intervenția salvatorilor pentru cautarea unui barbat de 38 de ani. Acesta a disparut in Dunare, dupa ce a sarit de pe bacul ce efectueaza curse intre IC Bratianu, județul Tulcea, și Galați. Potrivit… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

