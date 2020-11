Barbat incarcerat pentru nerespectarea hotararii judecatoresti.

Stiri pe aceeasi tema

- La data de 11 noiembrie a.c., politistii Serviciului de Investigatii Criminale - Compartimentul Urmariri au pus in palicare un mandat de executare a pedepsei inchisorii, emis la data de 10 noiembrie a.c., de catre Judecatoria Bistrita. Mandatul a fost emis impotriva unui barbat de 54 de ani, din Viisoara,…

- Urmarit international, preluat de politistii de investigatii criminale de pe aeroportul Henri Coanda.La data de 5 noiembrie a.c., politisti din cadrul Serviciului de Investigatii Criminale au preluat de pe aeroportul Henri Coanda un barbat, de 42 de ani, pe numele caruia Judecatoria Harsova a emis un…

- La data de 15 octombrie a.c., politistii Serviciului de Investigatii Criminale- Compartimentul Urmariri au pus in aplicare un mandat de executare a pedepsei inchisorii, emis la data aceeasi data, de catre Judecatoria Bistrita, impotriva unui barbat de 39 de ani, din Mijlocenii Bargaului. Barbatul a…

- Un barbat din localitatea Mijlocenii Bargaului, care a fost condamnat la pedeapsa cu inchisorea pentru infracțiuni la regimul rutier, a fost depistat de polițiștii Compartimentului Urmariri și incarcerat in Penitenciarul Bistrița. ”La data de 15 octombrie, polițiștii Serviciului de Investigații Criminale-…

- Miercuri, 14 octombrie, polițiștii din cadrul Serviciului de Investigații Criminale – Biroul Urmariri au depus in penitenciar un barbat de 41 de ani, pe numele caruia Tribunalul Maramures a emis un mandat de executare a pedepsei inchisorii. Barbatul a fost condamnat la 4 ani, 10 luni și 608 zile inchisoare…

- Polițiștii din Bistrița-Nasaud efectueaza cercetari in vederea identificarii unui barbat banuit ca ar fi jefuit o sala de jocuri de noroc din Bistrița. „Azi 3 octombrie, in jurul orelor 09.30, am fost sesizați prin SNUAU 112 cu privire la faptul ca, la o sala de jocuri de noroc de pe raza mun. Bistrița,…

- Patru mandate de percheziție domiciliara au fost puse in aplicare de polițiștii din Bistrița-Nasaud pentru destructurare unei grupari specializate in comiterea de furturi din locuința. In aceasta dimineața, polițiștii bistrițeni specializați in investigații criminale au descins la locuințele a 4 persoane…

- De ultima ora! Un barbat de 28 de ani din Borsa a fost arestat preventiv. Vezi ce a facut el… Arestat preventiv pentru comiterea de infractiuni la regimul circulatiei rutiere. ACTUALIZARE: Ieri, politistii Serviciului de Investigații Criminale – Biroul Urmariri, au pus in aplicare un mandat de arestare…