Bărbat găsit mort, după ce a fost călcat de o şoferiţă în timp ce parca cu spatele în Bucureşti Un incident socant a avut loc in cartierul Ferentari din Capitala. Un barbat a fost gasit mort, dupa ce o femeie care voia sa parcheze cu spatele nu l-a vazut si l-a calcat cu masina. Barbatul era intins pe jos, iar martorii sustin ca fusese implicat intr-o bataie care l-a lasat imobilizat pe carosabil. Pana in acest moment nu se stie daca victima era deja moarta in momentul in care a fost lovita de masina. La fata locului au ajuns politistii, pompierii si cei de la medicina legala si cauta sa afle ce s-a intamplat de fapt. (antena3.ro) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

