Bărbat dispărut în lacul Tarnița după ce s-a scufundat cu caiacul. Operațiunea de salvare, în desfășurare Pompierii și un echipaj de scafandri intervin sambata seara, 9 septembrie, pe lacul Tarnița din județul Cluj, dupa ce un barbat care se plimba cu caiacul a fost dat disparut, potrivit ISU Cluj.„Echipajele noastre au fost solicitate sa desfasoare o misiune de salvare-cautare pe lacul Tarnita, unde s-ar fi scufundat un barbat cu caiacul. La fata locului a ajuns o autospeciala de la Garda de interventie Gilau”, a anunțat ISU Cluj, intr-un comunicat citat de Monitorul de Cluj.Potrivit ISU Cluj, trei barci, dintre care una aparținand Salvamont, efectueaza cautari pe lac.Cautarile au inceput in urma… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol: libertatea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Echipajele noastre au fost solicitate in urma cu puține momente sa desfașoare o misiune de salvare-cautare pe lacul Tarnița, unde s-ar fi scufundat un barbat cu caiacul. La fața locului a ajuns o autospeciala de la Garda de intervenție Gilau, iar forțele vor fi suplimentate cu echipajul de scafandri…

- Pompierii din Cluj intervin, sambata dupa amiaza, pe lacul Tarnita, in urma unui apel care anunta ca un barbat s-a rasturnat cu un caiac. La fata locului a fost solicitata si interventia unui echipaj de scafandri, potrivit news.ro.„Echipajele noastre au fost solicitate in urma cu putine momente sa desfasoare…

- Un barbat este cautat dupa ce a disparut sambata dupa-amiaza in lacul Tarnița. Acesta s-ar fi scufundat cu caiacul. La fața locului au intervenit pompierii dar și scafandrii.„Echipajele noastre au fost solicitate in urma cu puține momente sa desfașoare o misiune de salvare-cautare pe lacul Tarnița,…

- Echipajele ISU Cluj au fost solicitate, in urma cu puține momente, sa desfașoare o misiune de salvare-cautare pe lacul Tarnița, unde s-ar fi scufundat un barbat cu caiacul. La fața locului s-a deplasat o autospeciala de la Garda de intervenție Gilau, forțele ISU urmand sa fie suplimentate cu echipajul…

- Echipajele ISU Cluj au fost solicitate sambata dupa-amiaza sa desfașoare o misiune de salvare-cautare pe lacul Tarnița din Cluj. Aici un barbat s-ar fi scufundat, in timp ce se dadea cu caiacul. La fața locului a ajuns o autospeciala de la Garda de intervenție Gilau, iar forțele vor fi suplimentate…

- Pompierii din cadrul Detașamentului Dej au intervenit la un grav accident rutier petrecut, azi 12 august, intre localitațile Cașeiu și Urișor.La locul accidentului s-au deplasat doua autospeciale complexe, un echipaj SMURD și unul SAJ. ,,Echipajele operative au gasit un autocamion avariat, ieșit in…

- Pompierii din cadrul Detașamentului Dej au intervenit la un grav accident rutier petrecut, azi 12 august, intre localitațile Cașeiu și Urișor.La locul accidentului s-au deplasat doua autospeciale complexe, un echipaj SMURD și unul SAJ. ,,Echipajele operative au gasit un autocamion avariat, ieșit…

- Un barbat in varsta de 71 de ani dat disparut in județul Satu Mare a fost gasit mort in localitatea Gilau. Din primele date, cadavrul ar fi fost adus la mal pe lacul Someșul Cald.„La data de 13 iulie a.c., in jurul orei 12.00, polițiștii au fost sesizați despre faptul ca pe lacul Someșul Cald, din comuna…