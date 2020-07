Stiri pe aceeasi tema

- Un candidat PNL la funcția de primar a fost ridicat, joi, in urma unei operațiuni antidrog care s-a desfașurat in Timiș și Caraș Severin, relateaza site-ul pressalert.ro . Totul a plecat din Ilfov, unde polițiștii antidrog au aflat ca aprovizionarea dealerilor se face din vestul țarii. In urma investigațiilor,…

- Un barbat a fost gasit mort in apropierea unei terase din Gara de Nord din Timișoara. Omul fusese injunghiat cu un cuțit. Un trecator l-a gasit cazut la pamant și a alertat autoritațile in aceasta dimineața, in jurul orei 4:30. Criminaliștii incearca sa descopere ce i s-a intamplat. Polițiștii cauta…

- Percheziții ale polițiștilor timișoreni de la Crima Organizata, la Timișoara. Oamenii legii au descins in casele a doi indivizi suspectați de trafic de droguri de risc și de mare risc. Au confiscat 500 de grame de amfetamina și 160 de grame de canabis.

- Polițiștii de la ”Crima Organizata” Timișoara au descins, in aceasta dimineața, in șapte locații din Petrila și Arad pentru a-i ridica pe membrii unei grupari specializate in inșelaciuni pe internet. Barbații ofereau pe diverse site-uri locuri de munca in Marea Britanie, care in realitate nu existau.…