Bărbat din Dumitra, în stare gravă după ce a fost înțepat de un viespe de buză Un barbat de 35 de ani din Dumitra a fost gasit in stare grava de un echipaj al Serviciului de Ambulanța Județean, dupa ce a fost ințepat de un viespe. Din fericire, acesta a fost stabilizat. Astazi, un barbat de 35 de ani din Dumitra a fost gasit in stare grava de un echipaj al Serviciului de Ambulanța Județean, dupa ce a fost ințepat de un viespe la nivelul buzei. „Echipajul a gasit tanarul in stare destul de grava, cu tensiunea scazuta și starea generala semnificativ alterata. In urma masurilor de asistența medicala de urgența intreprinse și a medicației administrate, starea barbatului a fost… Citeste articolul mai departe pe bistriteanu.ro…

Sursa articol si foto: bistriteanu.ro

Stiri pe aceeasi tema

- La fața locului s-au deplasat pompierii militari, cu o mașina de descarcerare și o ambulanța SMURD, precum și doua echipaje ale Serviciului de Ambulanța Județean.In mașina lovita de tren se aflau doi barbați, in varsta de 29 și 45 de ani. Unul dintre ei a fost prins intre fiarele contorsionate ale autoturismului…

- In aceasta dupa-masa, un barbat de 84 de ani din Lunca Ilvei a ajuns la spital, dupa ce triciclul in care se afla a fost lovit de un autoturism. Echipajele medicale ajunse la fața locului l-au gasit pe barbat conștient și cooperant. Accidentul s-a produs in localitatea Lunca Ilvei. A fost implicat un…

- Un accident rutier a avut loc in Stramba. O mașina a parasit partea carosabila, ajungand in stalp. Un adolescent și doua femei au fost transportate la spital. Un apel la 112 anunța un accident rutier pe raza localitații Stramba, in jurul orei 11.00. Au fost alocate la caz, pe langa echipajul de poliție,…

- O fetița de 10 ani a fost mușcata de șarpe. Incientul a avut loc in Rebra. A intervenit un echipaj SAJ BN și TIM din cadrul ISU BN. Un apel la 112 solicita intervenția de urgența a salvatorilor in localitatea Rebra. O fetița a fost mușcata de un șarpe. A intervenit un echipaj al SAJ BN care a preluat…

- Un accident rutier a avut loc in Sanmarghita. Un pieton care traversa regulamentar a fost lovit de o mașina condusa de un bistrițean. Pietonul a ajuns la pital, iar bistrițeanul este cercetat pentru vatamare corporala din culpa. Un accident rutier a avut loc in Sanmarghita, in care a fost implicat un…

- Un motociclist a ajuns la spital, dupa ce a intrat in coliziune cu un autoturism. In momentul accidentului, acesta fugea de oamenii legii, fiind cu noul BMW din dotarea IPJ BN – pe urme. Un accident rutier a avut loc in Unirea, pe DN 17. Un motociclist a ”condus” direct intr-un autoturism. In urma coliziunii,…

- Doua persoane au fost transportate la spital de catre echipajele ISU BN. Un barbat și-a prins piciorul sub un utilaj. O a doua persoana a fost implicata intr-un accident rutier. In nicio ora, salvatorii din cadrul ISU BN au fost solicitați la doua accidente. Unul a avut loc in Nasaud, unde un barbat…